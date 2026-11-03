ANCONA - Come per i piloti di aerei, la formazione passa per le simulazioni di volo, anche per i futuri medici e chirurghi in endoscopia, ancora prima di toccare il primo paziente, sarà possibile maturare competenze pratiche grazie ad un laboratorio di simulazione endoscopica. Il progetto Mesc (Marche endoscopic simulation center), una delle prime iniziative di questo tipo in Italia e che mira a diventare un punto di riferimento, è stato realizzato ad Ancona dall'Università Politecnica delle Marche (Univpm) e dall'Azienda ospedaliero universitaria (Aou) delle Marche per compiere un ulteriore passo avanti nella formazione dei medici.

Il sistema si avvale di operatori di intelligenza artificiale e simulatori progettati per riprodurre conformazioni e insidie dell'anatomia reale, basandosi su modelli prodotti con stampa tridimensionale: un'attrezzatura innovativa su cui i futuri medici potranno esercitarsi, ripetere e perfezionare il gesto tecnico in un ambiente controllato e senza pressioni prima di occuparsi di pazienti reali.

A guidare l'iniziativa sono Antonio Benedetti, direttore della Clinica di Gastroenterologia, Epatologia ed Endoscopia digestiva d'Urgenza, e il dottor Michele Montori, gastroenterologo, ricercatore associato. Il progetto è condiviso da ogni professionista medico e infermieristico dell'Area Gastroenterologica, come il contributo di Luciano Trozzi e Stefania Saccomanno.

Il Mesc nasce in ambito gastroenterologico ma la metodologia potrà estendersi in futuro anche ad altre discipline endoscopiche - dalla pneumologia alla ginecologia, dall'otorinolaringoiatria all'urologia - come piattaforma trasversale della formazione e dell'innovazione. Fisicamente il laboratorio è posizionato nei locali della Facoltà di Medicina.

L'obiettivo è rendere sempre più sicuro il passaggio dalla teoria alla pratica per i medici.

Stamattina c'è stata la presentazione in ateneo, con taglio del nastro e anche una simulazione di un intervento in endoscopia; presenti, oltre a Benedetti e Montori, il rettore Univpm Enrico Quagliarini, il direttore generale di Aou delle Marche Armando Marco Gozzini, il professor Marco Marzioni (Clinica di Gastroenterologia), il preside di Medicina Mauro Silvestrini, il direttore sanitario di Aou delle Marche Claudio Martini, la direttrice amministrativa Cinzia Cocco e, in videocollegamento, l'assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro.

