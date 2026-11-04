(ANSA) - BOLOGNA, 04 NOV - Un minore su cinque in Italia convive con un disturbo neuropsichiatrico, per un totale di circa due milioni di bambini e adolescenti, mentre il numero di utenti seguiti dai servizi territoriali è raddoppiato nell'ultimo decennio. È il quadro delineato dall'associazione bolognese Fanep Odv (Famiglie Neurologia Pediatrica), che promuove NEULab, un progetto dedicato alla salute mentale dei più giovani che integra tecnologie innovative, attività a contatto con la natura e sostegno alle famiglie.

L'iniziativa combina realtà virtuale e biofeedback con pet therapy, orticoltura terapeutica e laboratori multisensoriali.

Previsti anche un canale di ascolto attraverso Whatsapp e una rete di volontari, pedagogisti e psicologi per affiancare bambini, adolescenti e genitori nei percorsi di cura. Il progetto, presentato alla Regione Emilia-Romagna e all'Ausl di Bologna, vede la collaborazione dell'Università di Bologna, dell'Irccs Sant'Orsola e dell'Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche.

Tra i sostenitori anche Olidata, che contribuisce al finanziamento dell'iniziativa e ha previsto attività per i bambini, tra cui la partecipazione a una partita della Virtus Bologna. Secondo i dati richiamati da Fanep, metà delle patologie psichiatriche dell'età adulta manifesta i primi sintomi prima dei 14 anni. L'obiettivo di NEULab è favorire interventi precoci e rendere le famiglie parte attiva dei percorsi terapeutici. (ANSA).

