I muscoli scheletrici sono fra i primi tessuti a deteriorarsi con l'avanzare dell'età, ma ora un gruppo di ricerca guidato dalla giapponese Kyushu University ha individuato un super-alleato in grado di proteggerli dall'invecchiamento: è una molecola chiamata trisolfuro di acido lipoico (Lasss), che possiede una potente azione antiossidante e aiuta ad attivare la riparazione muscolare, come hanno dimostrato gli esperimenti condotti sui topi.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, apre la strada a future strategie per preservare salute e qualità della vita, anche negli animali domestici come cani e gatti. Il Lasss interagisce con il fattore di crescita degli epatociti, o Hgf: è una molecola che, in seguito a una lesione o a una stimolazione meccanica, viene rilasciata per risvegliare le cellule staminali satelliti di quelle muscolari, in modo da riparare le fibre danneggiate. L'invecchiamento, però, interferisce con questo processo modificando l'Hgf in modo tale da impedirne il legame con le staminali. Per questo motivo, i ricercatori coordinati da Ryuichi Tatsumi hanno cercato di capire se un composto con proprietà antiossidanti potesse proteggere l'Hgf dal suo destino.

Tra le molecole testate, il Lasss è stato l'unico a produrre buoni risultati. "Ha superato le nostre aspettative", commenta Tatsumi: "Non ci saremmo mai aspettati che la semplice miscelazione di Hgf e Lasss producesse un effetto così sorprendente". Negli esperimenti condotti su topi affetti da atrofia muscolare, infatti, il trattamento a base di Lasss ha impedito in maniera significativa le modificazioni chimiche prodotte sull'Hgf durante l'invecchiamento, confermando così il suo ruolo protettivo nei confronti dei muscoli.