(ANSA) - ROMA, 23 SET - Tumore spinale al settimo mese di gravidanza: un'équipe multidisciplinare del Gemelli salva mamma e bambina con un intervento complesso. La donna non riusciva più a camminare a causa del tumore, benigno, che le comprimeva il midollo spinale. La paziente si era rivolta al Pronto Soccorso della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs per le difficoltà nella deambulazione. La donna è stata ricoverata presso l'Unità Operativa Complessa di Patologia Ostetrica, diretta dal professor Tullio Ghi e sottoposta a una risonanza magnetica con la scoperta del tumore.

Si trattava di un L'angiolipoma spinale è un raro tumore benigno che si sviluppa all'interno del canale vertebrale e che, in gravidanza, può andare incontro a una crescita particolarmente rapida. La conseguente compressione midollare richiede un intervento tempestivo. Lo Spine Tumor Board, con Ghi, Marco Rossi, Direttore della Uoc Chirurgie Specialistiche e Terapia del Dolore 1 e Filippo Maria Polli, Responsabile della Uos di Neurochirurgia Spinale, afferente alla Uoc di Neurochirurgia ha deciso di procedere subito all'asportazione chirurgica del tumore, attivando misure straordinarie di monitoraggio fetale e di supporto materno per tutta la durata dell'intervento. L'operazione ha consentito la rapida e completa asportazione della neoformazione, con conseguente decompressione del midollo spinale, con un letto operatorio appositamente modificato, che ha permesso ai medici di monitorare costantemente la stabilità emodinamica del feto nel corso di tutta la procedura. Nell'immediato post-operatorio la paziente ha mostrato una rapida regressione dei deficit neurologici ed è stata dimessa in tempi brevi. L'esame istologico ha confermato la natura benigna del tumore e la donna ha potuto proseguire la gravidanza normalmente fino al parto, avvenuto a termine.

(ANSA).

