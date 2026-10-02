(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Le donne trascorrono oltre un terzo della loro vita in peri e post-menopausa. L'aspettativa di vita è cresciuta, mentre i 50 anni rappresentano oggi un'età di apertura, progettazione, relazioni più libere e carriere più mature. Eppure, la menopausa resta un territorio narrativo fragile: troppo tecnica nei testi clinici, troppo stereotipata nella cultura popolare. Un libro divulgativo scritto a 4 mani da Annamaria Colao, professore ordinario di Endocrinologia all'Università Federico II di Napoli, assieme alla giornalista di SkyTg24 Raffaella Cesaroni, si propone come un vocabolario, dalla A di acqua alla Z di zuccheri, che traduce le conoscenze della medicina nelle ricadute della vita quotidiana.

Ampio spazio alle terapie, agli aspetti emotivi e di relazione, personale e sociale, ai piccoli e grandi disturbi.

Nessun allarmismo, nessun miracolismo.

Il libro parla anche agli uomini perché dà strumenti per capire e supportare, con l'obiettivo di apportare un cambio culturale e sociale.

"Il linguaggio costruisce il mondo e questo vocabolario vuole cambiare la narrazione della menopausa, in questo modo: - da fine a fase naturale - da declino a transizione - da tabù a consapevolezza - da sintomo a salute". (ANSA).

