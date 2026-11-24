(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Circa una donna su tre (il 35%) non conosce la tecnica dell'autopalpazione mammaria. Allo stesso tempo, nove donne su dieci dichiarano di conoscere gli screening del Servizio sanitario nazionale, tra cui Pap test, Hpv test e mammografia, ma oltre una rispondente su cinque non li esegue regolarmente. Il 78% dichiara invece una partecipazione regolare. Inoltre, circa una donna su cinque manifesta interesse per una valutazione della riserva ovarica e una quota analoga per un approfondimento sul social freezing. E' quanto emerge da 'Prevenzione è salute', il progetto promosso da Summeet e Inrete che ha attraversato 19 piazze italiane, portando la prevenzione cardiovascolare, cardiometabolica e la salute femminile direttamente sul territorio, attraverso screening gratuiti, consulenze specialistiche e attività di sensibilizzazione che si è conclusa al Ministero della Salute, con la presentazione dei risultati e un confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni di pazienti.

La verticale dedicata alla salute della donna ha coinvolto 412 partecipanti, con un'età media di 48,8 anni. In merito alla prevenzione cardiovascolare, la rilevazione ha coinvolto 1.301 persone, con un'età media di circa 60 anni, per il 63% donne e il 37% uomini. Secondo l'analisi di sintesi, un partecipante su due presenta un rischio cardiovascolare almeno moderato: il 34% rientra nella categoria moderata e il 16% in quella elevata o molto elevata.

Il profilo di rischio presenta differenze tra uomini e donne: un uomo su quattro si colloca nella fascia elevata o molto elevata, rispetto a circa una donna su dieci. Anche le abitudini riferite mostrano alcune differenze: gli uomini dichiarano più frequentemente un'alimentazione non bilanciata, nel 48% dei casi contro il 37% delle donne, e una maggiore presenza di fumo attivo.

I risultati indicano spazi di intervento anche sui comportamenti modificabili. Quasi quattro partecipanti su dieci non praticano attività fisica regolare, mentre il 41% riferisce un'alimentazione non sempre equilibrata o non bilanciata. Il 17% è fumatore attivo e un ulteriore 22% dichiara di aver fumato in passato. Questi dati richiamano il valore di un'educazione alla salute che accompagni le persone nel tradurre le raccomandazioni in scelte quotidiane sostenibili. (ANSA).

