(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Promuovere l'allattamento su larga scala potrebbe prevenire ogni anno quasi 400 mila decessi di bambini e circa 140 mila decessi materni. Lo ricordano l'Unicef e l'Organizzazione Mondiale della Sanità alla vigilia della Settimana mondiale dell'allattamento che si celebrerà da domani al 7 agosto.

"Troppe madri e famiglie in tutto il mondo non hanno ancora accesso ai servizi e agli interventi che consentono e sostengono l'allattamento. Eppure, l'allattamento è uno dei modi più semplici ed efficaci per proteggere la salute di un bambino.

Fornisce ai neonati e ai bambini e alle bambine piccoli elementi nutrizionali essenziali, rafforza il sistema immunitario, aiuta a proteggere da malattie gravi e favorisce lo sviluppo cognitivo", affermano in una nota congiunta la direttrice generale dell'Unicef Catherine Russell ed il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Negli ultimi anni nel mondo si è registrata una tendenza al miglioramento: l'allattamento esclusivo nei primi sei mesi è passato da circa il 37% nel 2012 a oltre il 47% attuale. È aumentata anche la quota di bambini che riceve il latte materno fino ai due anni: negli ultimi 5 anni si è passati dal 38% al 50%.

"Tuttavia, i progressi rimangono disomogenei e molti Paesi sono in ritardo rispetto agli obiettivi globali. La copertura dei servizi a sostegno dell'allattamento rimane bassa, le politiche vengono applicate in modo incoerente e la qualità dei servizi è spesso inadeguata, specialmente nei contesti a basso reddito, fragili e di crisi umanitaria", aggiungono Russel e Tedros, che per la settimana dedicata all'allattamento, invitano i Paesi a rafforzare gli sforzi negli interventi che favoriscano questa pratica. "L'allattamento è fondamentale. Investendo in soluzioni di efficacia dimostrata, possiamo offrire a ogni bambino e bambina il miglior inizio di vita possibile e garantire che ogni madre riceva l'assistenza e i servizi di cui ha bisogno", concludono. (ANSA).

