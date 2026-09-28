(ANSA) - MILANO, 28 SET - Lo stress legato agli esami universitari è associato a un aumento dei livelli di glucosio nel sangue negli studenti di Medicina, sia durante le prove sia nei giorni immediatamente precedenti. È quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori della Charles University di Praga, che sarà presentata al congresso annuale della Associazione europea per lo studio del diabete (European Association for the Study of Diabetes Easd), che si è aperto oggi a Milano.

Che gli stati di tensione causino un innalzamento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa è noto, meno chiaro è invece l'effetto dello stress sui livelli di glucosio nel sangue. Per analizzare il fenomeno, i ricercatori hanno valutato le variazioni glicemiche in un campione di 22 studenti sani al secondo anno di Medicina a Praga (13 ragazze e 9 ragazzi). La valutazione è stata effettuato con sistemi di monitoraggio continuo del glucosio, utilizzando un sensore applicato sul retro del braccio che registrava i valori ogni 15 minuti. Le misurazioni sono iniziate sette giorni prima di un esame di Biochimica e si sono concluse tre giorni dopo la prova.

I ricercatori hanno osservato che i livelli di glicemia seguivano l'andamento dello stress, che cresceva avvicinandosi alla data dell'esame. Proprio il giorno del test, è stato registrato il valore più elevato con un valore medio nell'arco della giornata di 90 mg per decilitro, con un aumento di circa 6 punti rispetto alla media rilevata 4 giorni prima della prova. I livelli di glucosio hanno inoltre raggiunto un picco durante l'esame, superando il valore medio di 110 nel corso della prova.

I valori ottimali di glicemia a digiuno sono compresi tra 70 e 99 mg per decilitro.

"Sebbene i livelli medi giornalieri di zucchero nel sangue non abbiano superato in modo significativo il limite superiore per gli individui sani e non siano pericolosi a breve termine, indicano comunque che lo stress da esame aumenta indirettamente la glicemia", ha affermato in una nota Jan Broz, tra gli autori dello studio. "Tuttavia, poiché gli studenti di Medicina sono esposti allo stress degli esami per periodi prolungati e ripetuti, spesso per mesi, ciò potrebbe avere un impatto negativo sulla loro salute metabolica", conclude l'esperto.

(ANSA).

