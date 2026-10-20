(ANSA) - NAIROBI, 20 OTT - Gli Stati Uniti hanno innalzato da 2 a 3 il livello di allerta per i viaggi in Kenya, invitando i propri cittadini a riconsiderare l'opportunità di recarsi nel Paese a causa di rischi sanitari, criminalità, sequestri, terrorismo, disordini e sicurezza stradale. L'aggiornamento del Dipartimento di Stato, richiama anche la situazione legata alla diffusione del virus Ebola.

Tra i fattori di rischio citati figurano anche le manifestazioni pubbliche, gli scioperi e le proteste politiche ed economiche, che possono degenerare in violenze e provocare blocchi stradali. L'innalzamento dell'allerta arriva mentre il Kenya affronta la diffusione del ceppo Bundibugyo del virus Ebola. Fino ad ora, secondo quanto dichiarato dalle autorità sanitarie, il Paese ha registrato otto casi e un decesso, rendendo necessarie misure di sorveglianza e contenimento.

(ANSA).

