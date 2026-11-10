BOLZANO. In Alto Adige la copertura vaccinale antinfluenzale tra gli over 65 si attesta al 40,31% nella stagione 2025-2026. Il dato è inferiore alla media italiana del 49,81%, ma c’è un elemento in controtendenza: la Provincia autonoma di Bolzano è tra i territori che non hanno registrato un calo rispetto alla stagione precedente, mentre a livello nazionale le adesioni sono diminuite.

Secondo le tabelle del ministero della Salute, aggiornate al 28 settembre 2026, in Alto Adige sono state somministrate 45.657 dosi agli over 65, su un totale di 68.213 dosi in tutte le fasce d’età. La copertura complessiva della popolazione è del 12,64%. Tra i 45 e i 64 anni il tasso è dell’8,34%, mentre tra i 18 e i 44 anni scende al 3,05%.

Nel confronto nazionale, Bolzano presenta la quinta copertura più bassa tra regioni e province autonome per gli over 65. In fondo alla graduatoria c’è Trento (34,35%), seguita da Valle d’Aosta (36,06%), Sardegna (36,70%) e Sicilia (37,49%). Ai primi posti si trovano Umbria (62,02%), Toscana (58,51%) ed Emilia-Romagna (57,70%).

In Italia sono state somministrate 7.262.546 dosi agli over 65, con una copertura del 49,81%, in diminuzione rispetto al 52,5% della stagione 2024-2025. L’Alto Adige, insieme ad altri territori, fa eccezione al trend negativo, anche se il 40,31% rimane lontano dall’obiettivo minimo del 75% per gli anziani.

Per Niccolò Biancalani, segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), il calo nazionale è legato anche alla diffidenza vaccinale emersa dopo la pandemia. La vaccinazione, sottolinea, resta uno strumento importante per proteggere le persone fragili dalle complicanze dell’influenza, comprese le polmoniti.