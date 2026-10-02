(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Fare chiarezza, sfatare i falsi miti e dare un segnale forte rispetto alla necessità di vaccinare sempre più persone contro l'influenza per evitare ricoveri e problemi più gravi. È il messaggio del docufilm ideato dall'Anmdo (Associazione nazionale medici delle direzioni ospedaliere) e prodotto dal gruppo 'L'ospedale che vaccina' per lanciare la campagna antinfluenzale 2026-2027 e presentato al 51/esimo congresso nazionale Anmdo di Ancona.

Nel video, dal titolo 'Un piccolo gesto d'amore, sono raccolte le testimonianze, tra gli altri, di Gabriele Pelissero (presidente dell'Aiop e professore emerito di igiene all'Università di Pavia), Silvio Brusaferro (professore di igiene all'Università di Udine e già presidente dell'Istituto superiore di sanità) e Nicola Petrosillo (professore presso il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma).

"Abbiamo fatto parlare i dati e la scienza, raccontando che la vaccinazione è la strada principale per garantire una vita più lunga e in salute - ha spiegato Gianfranco Finzi, presidente dell'Anmdo, riconfermato alla guida dell'associazione nel corso del convegno -. Vaccinare significa sicuramente prevenire le malattie e salvare delle vite umane ma anche indirizzare il Servizio sanitario verso altri obiettivi ed emergenze".

Il potenziamento della vaccinazione nelle strutture ospedaliere è uno dei temi raccontati dal docufilm "Con il gruppo L'ospedale che Vaccina - conclude Finzi - promuoviamo una maggiore adesione ai percorsi vaccinali nel momento di massima fragilità che è il ricovero in ospedale di fasce di popolazione che non percepiscono come utile per la propria salute questa pratica". (ANSA).

