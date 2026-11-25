(ANSA) - STRASBURGO, 25 NOV - Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riforma della legislazione farmaceutica dell'Ue, che comprende anche misure per contrastare le carenze di medicinali critici. Tra gli obiettivi della riforma, la sicurezza dell'approvvigionamento di farmaci, il sostegno all'innovazione industriale e alla competitività, e la riduzione degli oneri amministrativi.

Le nuove norme consentiranno alle autorità di affrontare le carenze di medicinali attraverso maggiore coordinamento a livello nazionale ed europeo. Gli Stati membri, ad esempio, potranno imporre alle aziende di fornire quantitativi sufficienti di medicinali per soddisfare le esigenze dei pazienti. Viene prevista, inoltre, una semplificazione del funzionamento interno dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), consentendole di accelerare le procedure di autorizzazione all'immissione in commercio. Per promuovere poi un uso prudente degli antimicrobici, vengono introdotti requisiti più rigorosi, tra cui l'obbligo di prescrizione medica. Conformemente alla procedura di approvazione finale in seconda lettura, la presidente del Parlamento Roberta Metsola ha annunciato nella sessione plenaria di Strasburgo che il pacchetto farmaceutico è stato considerato adottato, a seguito dell'accordo raggiunto dai colegislatori lo scorso anno.

Il Parlamento in sessione plenaria ha poi approvato con 592 voti a favore, 35 contrari e 30 astensioni l'accordo raggiunto con il Consiglio nel maggio 2026 sul regolamento sui medicinali critici. Le nuove norme definiscono i criteri per istituire progetti industriali strategici nell'Ue volti a creare, modernizzare e ampliare la capacità produttiva. E per ridurre la dipendenza dai Paesi terzi e incentivare la produzione nell'Unione, i fornitori beneficeranno di vantaggi proporzionati alla quota di medicinali e sostanze farmaceutiche attive prodotte nell'Ue. Per i medicinali critici, i medicinali orfani (destinati alla diagnosi, prevenzione o cura di malattie rare) e altri medicinali di interesse comune, cinque o più Stati membri potranno unirsi per avviare appalti congiunti su base volontaria. (ANSA).

