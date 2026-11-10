(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Incoraggiare le donne che vivono situazioni di violenza a chiedere aiuto e avvicinarle alla rete di servizi di accoglienza, protezione e sostegno. Con questo obiettivo, dal 23 al 29 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si terrà la sesta edizione dell'(H) Open Week contro la violenza sulle donne. Per l'iniziativa, promossa da Fondazione Onda, in oltre 210 ospedali del network con il Bollino Rosa dotati di percorsi dedicati e nei centri e presidi antiviolenza territoriali aderenti saranno offerti consulenze, visite, colloqui e servizi informativi.

"I dati sulla violenza contro le donne sono allarmanti, soprattutto tra le più giovani: in dieci anni, la percentuale di ragazze tra i 16 e i 24 anni che hanno subito violenza sessuale è passata dal 17,7% al 30,8%", afferma la presidente di Fondazione Onda Francesca Merzagora. "Un aumento che ci impone di intervenire su due fronti: da un lato, offrire alle donne che subiscono violenza strumenti concreti per chiedere aiuto e accedere a percorsi di protezione; dall'altro, investire nella prevenzione, a partire dalle scuole, per aiutare ragazze e ragazzi a riconoscere i primi segnali di sopraffazione nelle relazioni".

Ai giovani è invece rivolta la campagna educativa "Strappi": il progetto coinvolge gli insegnanti, mettendo a disposizione delle classi un kit didattico composto da una guida per i docenti e 25 libri illustrati per gli studenti, attraverso cui sviluppare un percorso di riflessione sulle emozioni, sui confini personali e sui segnali di violenza nelle relazioni.

L'iniziativa prevede la realizzazione da parte dei ragazzi di opere - ritratti, parole, colori e collage - che rappresentino gli "strappi" che possono segnare una relazione. Le opere realizzate partecipano a un concorso nazionale, i cui vincitori saranno annunciati il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. (ANSA).

