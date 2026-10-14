(ANSA) - NAIROBI, 14 OTT - Il Kenya ha confermato un secondo caso di Ebola, dopo che un uomo di 39 anni, stretto familiare del primo paziente deceduto, è risultato positivo al ceppo Bundibugyo del virus mentre si trovava in quarantena. Lo ha annunciato il ministero della Sanità, precisando che il contagio è stato individuato dopo la comparsa di febbre, stanchezza e dolori articolari, come riporta Daily Nation.

Secondo le autorità sanitarie, i due casi sono collegati e al momento non vi sono evidenze di una diffusione del virus nella comunità. Il primo paziente, un keniano di 40 anni rientrato dalla Repubblica democratica del Congo attraverso l'Uganda, era risultato positivo il 5 ottobre ed era morto lo stesso giorno.

Le autorità hanno individuato 128 contatti del primo caso. Di questi, 108 si trovano in quarantena in Kenya, mentre cinque sono monitorati all'estero, in coordinamento con le autorità dei rispettivi Paesi. Il tracciamento degli altri contatti è ancora in corso. (ANSA).

