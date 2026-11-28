(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Inserire il prima possibile la vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) dell'adulto fragile nel calendario vaccinale nazionale e nel relativo aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) almeno per le persone con più di 75 anni e per quelle dai 60 anni con malattie croniche, prevedendo criteri di accesso anche per gli adulti più giovani in condizioni di elevata fragilità clinica e garantendo un'offerta gratuita e omogenea in tutte le Regioni. Prevedere, inoltre, già nella legge di Bilancio 2027, attualmente all'esame del Parlamento, un primo fondo dedicato per avviare la vaccinazione almeno nei soggetti fragili. È l'appello lanciato ieri alla Camera dei deputati a politica e istituzioni da nove associazioni di pazienti che rappresentano persone con asma, allergie, dermatite atopica, Bpco e malattie rare del polmone, persone trapiantate con scompenso cardiaco e con malattie del cuore.

"Si calcola che ogni anno ci siano almeno 25-26mila ospedalizzazioni e circa 1.800 decessi legati al virus respiratorio sinciziale e questo già basterebbe a spiegare come una vaccinazione che ha più dell'80% di efficacia potrebbe eliminare gran parte di questi costi - ha sottolineato Massimo Andreoni, professore di Malattie infettive all'Università di Roma Tor Vergata e membro del Consiglio superiore di sanità -.

Inoltre, va considerato che questo virus incide in maniera estremamente pesante anche sulle comorbosità, favorendo l'insorgenza di eventi cardiovascolari, come gli infarti del miocardio o gli stroke a livello cerebrale".

"Stiamo lavorando sul nuovo calendario vaccinale e per quanto riguarda il virus respiratorio sinciziale negli anziani quest'anno in finanziaria il ministro della Salute ha chiesto fondi finalizzati agli over-75 e agli over-60 con pluripatologie - ha spiegato Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento della prevenzione del Ministero della Salute -. Siamo fiduciosi che parte dei finanziamenti che andranno indirizzati sul calendario vaccinale saranno destinati anche a questa fascia d'età, proprio perché siamo consapevoli che gli anziani come categoria fragile vanno tutelati". (ANSA).

