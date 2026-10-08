(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Bambini più protetti dal virus respiratorio sinciziale, principale causa di ricovero per bronchiolite nel primo anno di vita, grazie alla profilassi con l'anticorpo nirsevimab che ha ridotto dell'84% i ricoveri, dell'82% gli accessi in Pronto soccorso e del 79% i ricoveri in terapia intensiva nei bambini sotto l'anno di vita. Sono i dati emersi al Congresso Nazionale della Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (Simri) che si apre a oggi a Roma con il tema "30 anni di pneumologia pediatrica: radici profonde, sguardi lontani". Si tratta dei dati positivi di una recente analisi italiana condotta in 30 centri di 15 Regioni pubblicata su The Lancet Regional Health - Europe(*) che sarà presentata al congresso.

Ed è solo uno dei dati positivi che arrivano dagli esperti Simri: importanti cambiamenti riguardano una grave malattia, la fibrosi cistica che, a lungo considerata soprattutto una malattia pediatrica, oggi - grazie a diagnosi più precoci, migliore assistenza e nuove terapie - accompagna la maggioranza dei pazienti nell'età adulta: nel 2024 quasi due persone su tre, il 65,3%, avevano almeno 18 anni.

In 30 anni vi è stata una trasformazione profonda della pneumologia pediatrica. "Abbiamo imparato a conoscere meglio le malattie respiratorie, a diagnosticarle più precocemente e a curarle con strumenti sempre più efficaci e mirati. Ma è cambiato soprattutto il nostro modo di guardare alla salute respiratoria: oggi sappiamo che proteggere il polmone significa cominciare dai primi anni di vita, considerando non soltanto la malattia, ma anche l'ambiente e gli stili di vita che possono influenzarne lo sviluppo nel tempo», sottolinea Stefania La Grutta, Presidente Simri e Presidente del XXX Congresso Nazionale.

Medicina di precisione, terapie biologiche, nuove strategie di prevenzione, tecnologie digitali, intelligenza artificiale saranno tra gli altri temi al centro del Congresso. (ANSA).

