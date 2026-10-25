BOLZANO. L'Asl alleggerisce le restrizioni. Dal primo marzo 2027 chi ha prenotato una visita medica, un esame diagnostico, le analisi del sangue o qualche altra prestazione e non si presenta, sarà chiamato a pagare "multe" meno pesanti: solo il ticket fino a un massimo di 36,15 euro. Sparisce la sanzione amministrativa - un vero salasso di circa 40 euro più le spese di notifica - perchè la Provincia ha aderito al Piano nazionale di governo delle liste d'attesa 2026-2028, per il quale chi non si presenta all'appuntamento prenotato e non disdice in tempo deve pagare il ticket della prestazione anche se esente, salvo giustificato impedimento.

Sanzioni introdotte nel 2019

Nel 2019 l'Asl aveva introdotto delle vere sanzioni amministrative per visite specialistiche e prestazioni di diagnostica strumentale non disdette. Il provvedimento aveva portato alla cancellazione di più di 100 mila appuntamenti l'anno, immediatamente riassegnati a cittadini in attesa. Una scelta fatta - ha sempre detto l'Asl - per responsabilizzare l'utente e migliorare l'efficienza dell'offerta dell'Azienda o della struttura privata accreditata e convenzionata.

«Ogni visita non disdetta in tempo - dice l'assessore alla sanità Hubert Messner - non è solo un'occasione persa per chi l'ha prenotata, ma è anche un'opportunità negata a qualcun altro. Dietro ogni appuntamento non cancellato in tempo c'è una persona che aspetta, una diagnosi da anticipare, una speranza da non rimandare. Disdire in tempo è un piccolo gesto, ma ha un grande valore per l'intera comunità. E non possiamo far finta di nulla».

Si pagano al massimo 36,15 euro

Chi non si presenta all'appuntamento di una visita o un esame diagnostico senza un motivo riconosciuto - dice la Provincia - è tenuto a pagare l'importo previsto per la prestazione non fruita, fino a un massimo di 36,15 euro. La disposizione si applica anche alle persone esenti ticket, fatte salve le eccezioni (pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia o radioterapia).

Medicina dello sport, patenti e vaccinazioni: 40 euro

Per ulteriori prestazioni sanitarie, tra cui quelle di Medicina dello sport, alle patenti di guida, le vaccinazioni internazionali e altre prestazioni o certificazioni a pagamento, come ad esempio quelle richieste per il porto d'armi, in caso di mancata disdetta entro i termini è invece previsto un importo di 40 euro per appuntamento.

Analisi saltate: 9.30 euro

Per le prestazioni di laboratorio prenotate non disdette e non effettuate si dovrà pagare un importo uniforme di 9,30 euro. Al momento sono escluse dall'applicazione le prestazioni psichiatriche e psicologiche, ad eccezione dei primi accessi.

La delibera definisce inoltre i casi nei quali la mancata o tardiva disdetta può essere giustificata. Non è dovuto alcun importo in caso di malattia sopravvenuta, ricovero in ospedale, incidente, lutto nella cerchia familiare più stretta o casi di forza maggiore. Nessun importo viene addebitato per problemi organizzativi o tecnici della struttura sanitaria o del sistema di prenotazione.

Quando disdire

La prenotazione può essere disdetta o spostata almeno due giorni prima dell'appuntamento.

Il giorno dell'appuntamento non viene conteggiato ai fini del calcolo. Ad esempio, chi ha un appuntamento di giovedì dovrà disdirlo al più tardi entro la giornata di lunedì.

Ricordiamo che sono stati attivati una serie di servizi per ricordare al cittadino-paziente l'appuntamento.

Al momento della prenotazione l'Asl invia - infatti - un sms di conferma della prenotazione, in cui si informa il paziente anche sulla data ultima di disdetta. Un servizio automatizzato di promemoria ricorda poi una settimana prima all'utente - sempre al telefono - la data dell'appuntamento e anche la data ultima per cancellare o spostare la prenotazione. Sempre sul promemoria è indicata la data entro cui è possibile disdire o posticipare senza incorrere nella sanzione.

Come disdire

La disdetta - così come la prenotazione - si può fare anche 24 ore su 24, anche nei fine settimana: attraverso il servizio telefonico automatico (tel. 0471, 0472, 0473, 0474 100 100), attraverso il sito SaniBook (sanibook.sabes.it), attraverso l'app SaniBook o il chatbot sul sito. Possibile cancellare una prenotazione anche attraverso una e-mail (prenotazioni@asdaa.it) oppure di persona presentandosi presso gli sportelli di prenotazione. Sempre ricordando che ogni visita non disdetta in tempo è un'opportunità negata a chi resta in attesa. E non è corretto.