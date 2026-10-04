ASSISI. Anche la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha partecipato alle celebrazioni per la Festa di San Francesco, Patrono d’Italia, che quest’anno assumono un significato particolare per l’VIII centenario della morte del Santo, avvenuta nel 1226. Ad Assisi era presente una delegazione ufficiale guidata dall’assessore regionale all’Integrazione europea e ai Rapporti transfrontalieri Angelo Gennaccaro.

Le celebrazioni hanno rappresentato per la Regione un’occasione per richiamare i temi del dialogo, della pace e della convivenza tra i popoli. Valori che, secondo Gennaccaro, mantengono una particolare attualità nell’attuale scenario internazionale e si legano anche all’esperienza autonomistica del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

«La figura di San Francesco parla al mondo intero di dialogo, ascolto, cura del creato e fraternità tra i popoli», ha sottolineato Gennaccaro, indicando questi principi come parte del progetto europeo e del modello di autonomia e convivenza della Regione.

Per l’assessore, nell’attuale momento storico richiamare la lezione di cooperazione e pace del Patrono d’Italia significa riaffermare l’impegno delle istituzioni a «costruire ponti» e favorire un’integrazione europea capace di partire dalle comunità locali e dal rispetto dei territori.