BOLZANO. La sanità digitale avanza in Alto Adige, ma il percorso verso servizi pienamente accessibili e integrati è ancora incompleto. L’analisi della Fondazione Gimbe sulla trasformazione digitale del Servizio sanitario nazionale, presentata al Forum Risk Management di Arezzo, evidenzia per la Provincia autonoma di Bolzano risultati superiori alla media italiana in alcuni ambiti, accanto a criticità che riguardano soprattutto il Fascicolo sanitario elettronico.

Secondo i dati Istat 2025, il 60,4% dei cittadini altoatesini tra 16 e 74 anni possiede competenze digitali almeno di base, contro il 54,3% della media nazionale. Un dato che fotografa una maggiore familiarità con gli strumenti digitali, ma che non si traduce automaticamente in un utilizzo più diffuso di tutti i servizi online.

Negli ultimi dodici mesi, infatti, il 46,4% dei residenti di almeno 15 anni ha utilizzato Spid o Carta d’identità elettronica per accedere ai servizi digitali. La quota resta leggermente inferiore al dato italiano, pari al 47%.

Sul fronte della telemedicina, il quadro è più favorevole. A settembre 2026, in Alto Adige risultavano 25 cittadini assistiti attraverso servizi di telemedicina ogni mille abitanti, rispetto ai 16,6 della media nazionale. Un indicatore che segnala una diffusione superiore degli strumenti di assistenza a distanza.

Per quanto riguarda la connettività, i dati del portale Connetti Italia indicano 124 strutture sanitarie attivate in Provincia di Bolzano. A livello nazionale, il piano «Sanità connessa», finanziato attraverso il Pnrr, ha collegato 9.254 strutture sanitarie con una velocità di almeno un gigabit al secondo.

La situazione presenta invece alcune difficoltà sul Fascicolo sanitario elettronico 2.0. A marzo 2026, risultava disponibile il 55% delle 20 tipologie di documenti monitorate, una percentuale inferiore alla media italiana del 73%.

Più elevato il dato relativo al consenso alla consultazione del fascicolo: a ottobre 2026 lo aveva espresso il 55% dei cittadini altoatesini, contro il 44% a livello nazionale. La disponibilità dei documenti e il consenso alla consultazione sono due indicatori distinti, entrambi rilevanti per rendere il Fse uno strumento effettivamente utilizzabile.