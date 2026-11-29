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A circa 11mila metri sotto il livello del mare, nel punto più profondo della Fossa delle Marianne, l'Abisso Challenger, sono state trovate le tracce della più profonda eruzione vulcanica esplosiva del mondo. Una scoperta che ha sorpreso non poco il gruppo di ricercatori guidato dall'Università del Texas a Dallas, dal momento che il vulcanismo esplosivo in prossimità delle fosse oceaniche è molto insolito. Il risultato, pubblicato sulla rivista Frontiers in Earth Science, si deve al robot sottomarino Jason/Medea progettato dalla Woods Hole Oceanographic Institution, un'organizzazione privata no-profit statunitense, e permette anche di capire perché l'Abisso Challenger sia così profondo.
Il robot Jason/Medea, comandato a distanza dagli autori dello studio guidato da Robert Stern, può scendere fino a profondità di circa 6.500 metri, ma è stato comunque in grado di prelevare campioni dalla parete della fossa lungo un tratto di circa 300 chilometri. Si è così imbattuto in rocce provenienti da eruzioni vulcaniche ultra-profonde, che però devono essere state un po' diverse da quelle che è possibile osservare fuori dall'acqua.
"Le eruzioni esplosive che si riscontrano sulla terraferma - dice Stern - non possono essere altrettanto violente in condizioni di pressione così elevata, poiché i gas contenuti nel magma non riescono a espandersi in misura significativa. Stiamo ancora studiando questo fenomeno, cercando di comprenderlo a fondo".
I dati raccolti hanno permesso anche di capire come si è formato l'Abisso Challenger. In corrispondenza di questa zona, la placca tettonica del Pacifico e quella del Mar delle Filippine sono legate tra loro in modo relativamente debole. Ciò consente alla placca del Pacifico, che scorre sotto l'altra, di muoversi più facilmente ed, essendo particolarmente corta e stretta, di curvarsi molto più della norma mentre sprofonda.