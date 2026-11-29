Il r obot Jason/Medea , comandato a distanza dagli autori dello studio guidato da Robert Stern, può scendere fino a profondità di circa 6.500 metri, ma è stato comunque in grado di prelevare campioni dalla parete della fossa lungo un tratto di circa 300 chilometri. Si è così imbattuto in rocce provenienti da eruzioni vulcaniche ultra-profonde , che però devono essere state un po' diverse da quelle che è possibile osservare fuori dall'acqua.

Il r obot Jason/Medea , comandato a distanza dagli autori dello studio guidato da Robert Stern, può scendere fino a profondità di circa 6.500 metri, ma è stato comunque in grado di prelevare campioni dalla parete della fossa lungo un tratto di circa 300 chilometri. Si è così imbattuto in rocce provenienti da eruzioni vulcaniche ultra-profonde , che però devono essere state un po' diverse da quelle che è possibile osservare fuori dall'acqua.