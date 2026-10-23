A sorpresa, iltelescopio spaziale europeoEuclid hascoperto lasua prima cometa, catturandola in cinque immaginiscattate tra il 16 e il 24 settembrescorso. Si tratta di un risultato sorprendente per questa missione dell'Agenzia Spaziale Europea, che è stata progettata per guardare molto oltre il nostro Sistema Solare, Il suo obiettivo, infatti, è svelare come la materia oscura e l'energia oscuraplasmano l'universo, osservando forme e movimenti di miliardi di galassie lontane. La scoperta è stata riportata dal Gruppo di lavoro scientifico sugli oggetti del Sistema Solare del Consorzio Euclid, guidato da Mikko Pöntinen dell'Università di Helsinki.

Allacometa, finorasconosciuta agli astronomi, è stato dato ilnome C/2026 S1 (Euclid), si trova a circa1,3 miliardi di chilometri dallaTerra,una distanza che equivale all'incirca a quella tra il Sole e un punto a metà strada tra Giove e Saturno. L'oggetto, tuttavia, non è sullo stesso piano dei pianeti: dal nostro punto di vista, si trovasopra lanostra stellae percorre un'orbita che richiederà migliaia di anni per essere completata.

L'individuazione di C/2026 S1 (Euclid) è stata unasorpresa perché Euclid evitadeliberatamente le zone del cielo ricche di asteroidi e comete.Ilriverbero causato dalle polveriostacola infatti leosservazioni dioggetti molto piùlontani.Inoltre, solitamente, il telescopio inquadra ogni porzione di cielo una sola volta, perciò è molto raro che uno stesso oggetto compaia in più immagini diverse. "Si prevede che Euclid scopra pochissime comete- dice Bruno Altieri, ricercatore dell'Esa e membro del gruppo che ha scoperto la cometa - quindi è stata una felice coincidenzache la combinazione dell'orbita della cometa e della scansione effettuata da Euclid in quei giorni abbia permesso di immortalare l'oggetto in più immagini".