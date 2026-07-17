Niente di fatto per il nuovo test della Starship di Elon Musk. E' stato abortito il volo suborbitale, il tredicesimo e simile al precedente 00:45 italiane del 17 luglio da Starbase, la base di lancio dell'azienda SpaceX che si trova in Texas. simile al precedente avvenuto a maggio previsto alledelda Starbase, la base di lancio dell'azienda SpaceX che si trova in Texas.



Il veicolo è costituito dal razzo Super Heavy e dalla navetta Starship, entrambi progettati per essere riutilizzabili, e che insieme formano il più potente lanciatore mai realizzato nella storia, alto oltre 120 metri e capace di portare in orbita bassa, quella dove orbitano gran parte dei satelliti e anche la Stazione Spaziale Internazionale, fino a 250 tonnellate di materiali.