(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Si è tenuto oggi, a Palazzo Aeronautica a Roma, il convegno 'Facciamo Sistema - Difendiamo il presente, Pianifichiamo il futuro: Insieme, più in alto', promosso dall'Aeronautica militare in collaborazione scientifica con l'Istituto affari internazionali e il Centro studi militari aerospaziali dell'Associazione arma aeronautica. All'evento sono intervenute numerose autorità civili e militari, tra cui il presidente della Commissione Difesa del Senato, Maurizio Gasparri.

Nel suo intervento introduttivo, il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Antonio Conserva, ha sottolineato: "Fare sistema significa mettere in relazione competenze, innovazione e capacità industriali per costruire oggi le capacità di difesa e deterrenza di domani, in uno scenario internazionale sempre più complesso, caratterizzato dall'evoluzione delle minacce ibride e da equilibri geopolitici in continua trasformazione. Per affrontare le sfide che ci attendono è fondamentale anticipare l'evoluzione delle tecnologie e delle minacce, investire nella formazione dei professionisti del futuro e rafforzare il dialogo tra Difesa, industria e mondo accademico. Il Gcap - ha aggiunto Conserva - rappresenta, in questo senso, l'emblema di tale approccio: lavorare insieme all'industria per individuare e sviluppare, nei tempi necessari, le tecnologie in grado di rispondere alle nuove sfide, anticipando il progresso tecnologico e preservando quel vantaggio competitivo essenziale per la nostra sicurezza".

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