Rivoluzione in vistaper irobot, con l'accesso aenormi quantità di datie lacapacità di imparare dai loro errori: è possibile facendoli controllare dagliagenti di intelligenza artificiale, i programmi autonomi basati sui modelli linguistici di grandi dimensioni (Llm). I primitest sono iniziati inCalifornia in ambito industriale, con risultati decisamente promettenti. E' il risultato della ricerca condotta da Ken Goldberg, esperto di robotica e professore di Ingegneria all’Università della California a Berkeley, e che lo ha presentato ad Austin (Texax) alla Conference on Robot Learning. Allo studio, disponibile online sulla piattaforma arXiv, che ospita gli articoli non ancora sottoposti alla revisione della comunità scientifica, ha partecipato il direttore di Ingegneria robotica dell’azienda Nvidia, Spencer Huang.



E' nata così la ‘robotica agente’, in grado disuperare due fra quelli che finora sono stati fra iprincipali ostacoliallosviluppo dei robot, ossia l'enorme quantità di dati necessari per addestrarei robot e il lavoro di ingegneria richiesto perprogrammarli. "Invece di raccogliere enormi quantità di dati e regolare manualmente ogni comportamento,team di agentipossonogenerare,testare eperfezionare rapidamente iprogrammi per i robot, consentendo agli ingegneri umani di interpretarne il funzionamento per la messa a punto e la verifica", osserva Goldberg. “Ho la sensazione che rappresenti unvero e proprio cambio di paradigma”, ha detto il ricercatore, che haconfrontato larobotica agentica all’arrivo delWorld Wide Webnel 1993 e al debutto diChatGPT nel 2022.



I modelli più avanzati di IA permettono infatti di sviluppare programmi in grado di controllare i robot, testarli in ambienti simulati e rivedere il codice quando qualcosa non funziona. Il gruppo di Berkeley ha iniziato asperimentare all’inizio del 2026 ilnuovo modo di organizzareilcodice dei robot: il primo passaggio consiste nelsegmentare i compitidelrobot insingole abilità, come trovare un oggetto, pianificare una presa e muovere la pinza senza collisioni; quindi, gliagenti di intelligenza artificiale generano e integrano queste competenze in unprogramma per robot, attingendo alle librerie di simulazione Isaac di Nvidia.

Iprimi test in ambienti reali, condotti in un’azienda californiana per lo smistamento di pacchi, hanno portato a unaumento della capacitàdi smistamento di oltre 15.000 pacchi all'anno.