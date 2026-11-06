(ANSA) - BUENOS AIRES, 06 NOV - Prenderà il via il 18 novembre la tradizionale 'Open Week' organizzata dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) in Argentina, nella località di Malargue, presso la stazione di osservazione dello spazio profondo Deep Space 3 (Ds3).

Nel quadro dell'iniziativa, riferisce una nota, i partecipanti potranno conoscere il funzionamento della stazione e le attività che vi vengono svolte. Il programma include infatti una visita al Planetario di Malargüe, che ospita esposizioni dedicate alle principali missioni condotte dall'Agenzia negli ultimi anni.

L'edizione di quest'anno prevede inoltre la proiezione del film "227 Lunas" (227 Lune), diretto da Brenda Taubin, che sarà presente insieme alla protagonista del film alla prima che si terrà presso il cinema Maitén di Malargüe.

Come negli anni precedenti, l'Esa metterà a disposizione un servizio di trasporto gratuito, andata e ritorno, per tutti i partecipanti previa iscrizione attraverso i canali ufficiali e i canali social. (ANSA).

