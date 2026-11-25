Alcunigatti, soprattuttomaschi e trovatelli, mostrano un complessomix di paura e curiositàche èparagonabile alla timidezzaosservata neibambini: lo indica lo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Kyoto in Giappone. I risultati, pubblicati sulla rivista Plos One, potrebbeaiutare chi ha un gatto e i rifugi per animali arispondere meglioalle esigenzedei singoli esemplari, migliorandone così ilbenessere.



Lo studio ha esaminato la paura e ilcomportamento di avvicinamento in310 gatti domestici. Ai proprietari è stato chiesto di compilare unsondaggio online, adattato da un questionario utilizzato per valutare la personalità nei bambini. Analizzando le risposte, i ricercatori hanno assegnato a ogni gatto un punteggio relativo atimidezza,paura epropensione ad avvicinarsia persone o giocattoli nuovi.



L'analisi ha così permesso di individuarequattro profili di personalitàprincipali:altamente socievole,socievole,timoroso etimido.

I gatti classificati come 'altamente socievoli' o 'socievoli'hanno registratobassi livelli di paurae, rispettivamente,alti o moderatilivelli dipropensione all'avvicinamento.

Al contrario, i gatti definiti 'timorosi' hanno mostratopunteggi elevati dipaura ebassi punteggi di avvicinamento.

Nella quarta categoria, quella dei 'timidi', i gatti presentavanosia alti livelli di paurache un'elevata propensione all'avvicinamento,rispecchiando esattamente iltipo di timidezzaosservato in alcunibambini. E' emerso, inoltre, che questaforma di timidezza quasi umanaèpiù frequenteneigatti maschie in quellinati randagi.



“I nostri risultati indicano che latimidezza nei gattiè unfenomeno più complessodella semplicepaura verso gli esseri umani, poiché questi animali mostranomodelli di comportamento socialemoltovariegati", scrivono i ricercatori. "Piuttosto che limitarsi a etichettare i gatti come socievoli o timidi, ci auguriamo che la nostra ricerca incoraggi i proprietari a osservare e comprendere meglio il comportamento individuale di ogni gatto”.