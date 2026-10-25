Uncaschetto per guidare un'automobilina con l'attività cerebrale, unamano bionicacapace di replicare i movimenti umani e ungioco che unisce divertimento e computer vision: sono i tre progetti sviluppati da una delle più giovani espositrici della Maker Faire Rome. Si chiama Emma Borghi, ha 17 anni ed è un'autodidatta che racconta il suo lavoro sul suo canale YouTube.



Il primo prototipo è uncaschetto neuraleche classifica l'attività cerebrale rilevata con l'elettroencefalogramma e la traduce in comandi per guidare una macchinina robotica. Il dispositivo non legge i pensieri, ma riconosce gli schemi del segnale elettrico del cervello associati a un'intenzione e li trasforma in un comando. In pratica il sistema trasforma un segnale cerebrale in un'istruzione di movimento: è questo passaggio che il pubblico può vedere dal vivo.



Il secondo prototipo è unamano bionica stampata in 3Dche replica in tempo reale i movimenti umani e li rileva in due modi: con una webcam attraverso la visione artificiale, oppure con i segnali Emg che rilevano 'attività elettrica dei muscoli.

Il terzo è unatorretta Nerf, uno dei giochi 'spara-tutto' più diffusi tra bambini, che grazie all'intelligenza artificiale e alla computer vision riconosce i bersagli, li segue con sistemi di tracciamento e li colpisce anche quando si muovono.



Tre progetti diversi, ma uniti da un filo comune: tecnologie che di solito richiedono un laboratorio di ricerca sono affrontate da una giovanissima maker che ha usatosofware liberamente accessibilie ilfai-da-te per realizzarle e li condivide online con altri appassionati.



