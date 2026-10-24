(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Dal riciclo dei pannelli fotovoltaici al recupero dei minerali critici e alla valorizzazione degli scarti agroalimentari nella cosmetica: sono alcune delle soluzioni premiate nell'edizione 2026 di MakeITcircular, il contest che valorizza progetti e idee capaci di tradurre i principi dell'economia circolare in applicazioni concrete. La cerimonia è avvenuta nell'ambito della Maker Faire in corso a Roma.

Ad aggiudicarsi il primo premio, del valore di 3mila euro, è stato 9PV-up - Upscaling of an Innovative Photovoltaic Recycling Technology, progetto ideato dall'azienda 9-Tech, che mira a portare su scala industriale un processo a basso consumo energetico per riciclare i pannelli fotovoltaici giunti a fine vita e resuperare così silicio, argento, rame, alluminio e vetro.

Le due menzioni d'onore, ciascuna del valore di mille euro, sono state assegnate ad AraMet e Amarea Cosmetics: il primo propone un sistema per il recupero sostenibile dei minerali critici attraverso le biomasse e il secondo punta a costruire, a partire dalle Marche, una geografia cosmetica dell'Italia, valorizzando risorse e sottoprodotti agroalimentari delle diverse regioni. L'obiettivo è creare un ecosistema 'zero scarti', trasformando cioè materiali e risorse del territorio in nuove opportunità per il settore cosmetico.

E' stato infine assegnato un riconoscimento speciale in memoria di Antonietta Boselli, già segretaria generale di Assoutenti, all'azienda ID.Eight, produttrice di sneakers sostenibili. (ANSA).

