E' statovalutato 30 milioni di dollari, ma potrebbe raggiungere un prezzo ancora più alto, loscheletro delTyrannosaurus rex'Gus', uno degli esemplari di T. rexpiù grandiecompleti mai ritrovati, che martedì 14 luglio saràbattuto all'astada Sotheby's. Il dinosauro,vissuto 67 milioni di annifa escoperto nel 2021in un ranch del Sud Dakota (Usa), eralungo 11,5 metriealto 3,8 metri: il suofossile conserva ancora ilsegno di un morsosulcranio ealtre lesioniin gran parte riconducibili acombattimenti. La suavendita, a un prezzo che si preannuncia da record, mette però inallerta lacomunità scientifica.



"Non è sbagliato riconoscere il valore del lavoro e degli investimenti necessari per recuperare e preparare questi grandi fossili - commenta il paleontologo Simone Maganuco, collaboratore del Museo di Storia Naturale di Milano - ma ilrischio è che venganosottratti allo studioe alla fruizione pubblica. Forsese le cifre fossero più basse, ci potrebbero esseremolti più museitra ipotenziali compratori".



"L'asta potrebbe portare a unagrossa perdita scientifica: speriamo che l'acquirente doni il fossile a un'istituzione pubblica", afferma il paleontologo Filippo Bertozzo, che dopo aver lavorato al Museo Reale di Scienze Naturali di Bruxelles sta per trasferirsi all'Università di Lisbona.Esemplari unicicome Gus, sottolinea il ricercatore, "possono rivelareunaquantità enormedidati scientifici", ma "se vengono tenuti fra le mura di casa" di un facoltoso acquirente privato perdono il loro valore, dato che "leriviste scientifichedi settorenon accettano studicondottisu esemplarichenon sonodepositati in un'istituzione pubblica". Inoltre, la mancata esposizione in un museo farebbe perdere la possibilità di avvicinare il grande pubblico alla scienza e allo studio del mondo naturale.



Quello di Gus, comunque,non è un caso isolato. Icinque dinosauripiù costosivenduti all'astarisalgono tutti agliultimi sei anni, incluso Stan, un T. rex venduto da Christie's per 31,8 milioni di dollari nel 2020. Il record è attualmente detenuto da Apex, uno stegosauro venduto da Sotheby's nel 2024 per 44,6 milioni di dollari.





