“L’impatto dell’oggetto, lo stadio superiore di un razzo Falcon 9 che aveva portato due missioni verso la Luna, è il risultato di una combinazione di fattori”, ha detto all’ANSA Alessandra Celletti, dell'Università di Roma Tor Vergata. La causa principale è stato l’abbandono da parte di SpaceX dello stadio del razzo usato per inviare verso la superficie lunare i lander Blue Ghost e Resilience, entrambi privati e lanciati il 15 gennaio 2025. Un lancio che ha sfruttato tutto il carburante presente sul razzo, scelta che ha portato a sacrificare la possibilità di un’ultima riaccensione dei motori per spostare il razzo in un’orbita di rientro verso la Terra e farlo bruciare nell’atmosfera.

A determinare poi la traiettoria del modulo fuori controllo è stata la complessa interazione tra i campi gravitazionali terrestre e lunare e l’intensa attività solare di questi ultimi anni. “Un episodio che evidenzia un vuoto legislativo – ha aggiunto Celletti – perché sebbene esista un trattato spaziale di fine anni ’60 non c’è una legge che disciplini la responsabilità della caduta, come in questo caso, di pezzi di satellite sul suolo lunare, che è un suolo che appartiene all'umanità".