Anche gliuccelli marini, quando affrontano lunghi e rapidi viaggi verso est o verso ovest, soffrono iljet lag con il risultato chedeviano dalla rottamentre si orientano grazie al Sole. E' quanto emerge dallo studio, condotto dall'Università di Oxford e pubblicato sulla rivista Science, che ha analizzato i dati ditracciamento Gps di1.045 esemplari selvatici di berta minore (Puffinus puffinus). Questi uccelli percorrono regolarmente oltre 1.000 chilometri tra le aree di alimentazione nell'Atlantico nord-orientale e le colonie riproduttive nel Regno Unito.

"Per mantenere la direzione durante i loro spostamenti - osserva Patrick Lewin, autore principale della ricerca - i volatili si affidano a diversi segnali tra cui soprattutto ilSole". Percompensare ilmovimento della nostra stella nel cielo si avvalgono di un orologio biologico interno, calibrato principalmente dalciclo quotidiano diluce e buio. Quando si spostano verso est o verso ovesti loro orologi interni possonoperdere lasincronizzazione con l'ora solare locale, e ciò comportaerrori di navigazione.

"Un viaggioverso est- prosegue- determina unadeviazione in senso orariorispetto alla rotta prevista, mentre un viaggioverso ovestcausa unadeviazione insenso antiorario. Nella berta minore gli scostamenti direzionali coincidevano in gran parte con quelli attesi in caso di errori nel sistema di orientamento solare". Secondo i ricercatori i dati suggeriscono, inoltre, che quando gli uccelli marini si trovano in mare aperto,lontano dalla costa, utilizzino soprattutto ilSole comebussola,sfruttando meno ilcampo magnetico terrestre, lestelle o i profili delle coste.