Anchele api producono una specie di plastica simile al polietileneche usano per rivestire il loro nido e che si degradacompletamente nel giro diun anno. Lo ha scoperto lo studio guidato dall'Università del Minnesota e pubblicato sulla rivista dell'Accademia nazionale delle scienze americana, Pnas, che si è concentrato su una specie di ape solitaria nota come 'ape cellophane'. Le ricerche hanno portato alla luce le particolari caratteristiche di questo materiale, che potrebbero ispirare laprogettazione deimateriali greendiprossima generazione.



Ilpolietilene è la materia plastica più prodotta e usata al mondo: si trova, ad esempio, nei sacchetti della spesa, nelle pellicole trasparenti e nei flaconi dei detersivi. È leggero, atossico, impermeabile ed estremamente resistente: una caratteristica che diventa negativa se si parla di accumulo nell'ambiente, come avviene in grandi quantità per il polietilene. Può sembrare sorprendente, ma le api della specieColletes inaequalis rivestono i loronidi sotterraneicon unasostanza molto simile.



I ricercatori guidati da Jonathan Coote ne hanno prelevato diversi campioni da nidi situati in Tennesse, per analizzarne la struttura. I risultati mostrano che il materiale prodotto dalle api ha unastruttura semicristallina, una disposizionetipica delle materie plastichee nella qualecoesistono due regioni: quellecristalline, dove le molecole sono disposte in modo estremamente ordinato e regolare, e quelleamorfe, dove invece la struttura è più casuale e disordinata. A differenza del polietilene che conosciamo, però, quello delle apisi degradamolto rapidamente: nell'arco di soliquattro mesi, il suo contenuto è passatodal 73% al 40% del rivestimento dei nidi.