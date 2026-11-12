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Migliaia di animali microscopici, più piccoli di un millimetro, abitano mondi nascosti sul fondale degli oceani: vivono all'interno delle minuscole fessure e cavità di scuri ammassi metallici, formati da manganese, nichel, rame e cobalto e grandi all'incirca come una patata, che si sono formati tra i 4mila e i 6mila metri di profondità, offrendo rare superfici dure in un fondale altrimenti soffice e fangoso. A portare alla luce questa incredibile biodiversità è lo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports e guidato dall'Istituto Reale Olandese per la Ricerca Marina (Nioz).
I noduli metallici sono considerati un obiettivo per l'attività industriale di estrazione mineraria ma, poiché impiegano milioni di anni per formarsi, la loro estrazione comporterebbe la perdita permanente di habitat unici e, probabilmente, anche delle forme di vita a essi associate. "I nostri risultati - dice Sabine Gollner, co-autrice della ricerca guidata da Coral Diaz-Recio Lorenzo e Tanja Stratmann - indicano che l'attività estrattiva commerciale potrebbe comportare una perdita irreversibile di biodiversità unica e non ancora descritta".
Usando robot subacquei e altri strumenti, gli autori dello studio hanno raccolto 244 campioni dalla zona di Clarion-Clipperton, una vasta pianura abissale del Pacifico centrale. Nascosti in questi 'mondi metallici' sono stati trovati 4.139 animali in totale. Ogni nodulo è abitato, in media, da 17 individui, ma in un caso ne sono stati trovati ben 245 su un solo nodulo. Inoltre, le analisi genetiche mostrano che le comunità che abitano gli ammassi metallici sono estremamente simili tra loro anche se molto distanti, mentre differiscono in modo significativo dagli animali che popolano il fondale circostante.