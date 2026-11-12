I noduli metallici sono considerati un obiettivo per l'attività industriale di estrazione mineraria ma, poiché impiegano milioni di anni per formarsi, la loro estrazione comporterebbe la perdita permanente di habitat unici e, probabilmente, anche delle forme di vita a essi associate. "I nostri risultati - dice Sabine Gollner, co-autrice della ricerca guidata da Coral Diaz-Recio Lorenzo e Tanja Stratmann - indicano che l'attività estrattiva commerciale potrebbe comportare una perdita irreversibile di biodiversità unica e non ancora descritta".

I noduli metallici sono considerati un obiettivo per l'attività industriale di estrazione mineraria ma, poiché impiegano milioni di anni per formarsi, la loro estrazione comporterebbe la perdita permanente di habitat unici e, probabilmente, anche delle forme di vita a essi associate. "I nostri risultati - dice Sabine Gollner, co-autrice della ricerca guidata da Coral Diaz-Recio Lorenzo e Tanja Stratmann - indicano che l'attività estrattiva commerciale potrebbe comportare una perdita irreversibile di biodiversità unica e non ancora descritta".