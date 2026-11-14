(di Enrica Battifoglia) (ANSA) - ROMA, 14 NOV - Dai Nobel europei un appello alla Ue perché destini 200 miliardi nel prossimo programma quadro per la ricerca 2028-2034, per salvaguardare il suo futuro "in un contesto sempre più competitivo", nel quale "Stati Uniti e Cina stanno investendo massicciamente nella ricerca e nello sviluppo tecnologico. Lo scrivono 77 Nobel in una lettera aperta rivolta ai capi di Stato e di governo dell'Ue e condivisa con i governi nazionali e le istituzioni europee. Tra i firmatari Giorgio Parisi, Carlo Rubbia e Mario Capecchi.

"L'Europa non può salvaguardare il proprio futuro investendo poco nella conoscenza, nel talento e nell'innovazione da cui dipende tale futuro", si legge nella lettera, scritta nell'ambito della campagna coordinata dall'Initiative for Science in Europe e che arriva in una fase cruciale dei negoziati sul bilancio a lungo termine dell'Ue per il periodo 2028-2034.

Il programma quadro europeo per la Ricerca, si legge ancora, "può contribuire a rafforzare l'industria e le catene di approvvigionamento, aiutando l'Europa ad affrontare le sfide future e promuovendo scoperte rivoluzionarie in tecnologie chiave, come l'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche, le biotecnologie, le energie pulite e i materiali avanzati". Per questo "la ricerca fondamentale riveste un'importanza particolare in questo contesto. Se finanziamo solo ciò che promette risultati immediati, rischiamo di perdere proprio quelle scoperte che creano settori, industrie e opportunità completamente nuovi", rilevano i firmatari.

La Commissione europea aveva inizialmente proposto 175 miliardi di euro per il prossimo programma quadro, ma poi la cifra è stata rivista a circa 158 miliardi di euro. I Nobel richiedono uno stanziamento di almeno 200 miliardi di euro richiamandosi all'appello di Mario Draghi a raddoppiare il budget del programma quadro dell'Ue per la ricerca. I Nobel osservano inoltre che "le conoscenze generate in un Paese possono portare benefici a cittadini e imprese in tutta Europa.

Pertanto, la sicurezza e la competitività non devono essere considerate in contrapposizione alla solidarietà; un'Europa più ricca, più sicura e tecnologicamente avanzata è, al contrario, maggiormente in grado di sostenere la solidarietà nel tempo". Infine, l'impegno per il prossimo programma quadro dovrà essere "affiancato da un solido sostegno alla prossima generazione di ricercatori attraverso le azioni 'Marie Skłodowska-Curie', dal rafforzamento dello European Research Council e da un adeguato finanziamento per la ricerca, di base e applicata, e per l'innovazione, che abbracci l'intero spettro delle discipline scientifiche". (ANSA).

