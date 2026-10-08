Iplesiosauri, antichirettili marinidal collo lungo diffusi nelGiurassico, si spingevano fino aidelta dei fiumiperrigurgitare gusci e altri elementi indigeribili dei loro pasti, proprio come fanno oggi le otarie orsine e i coccodrilli marini. Lo indica lo studio pubblicato su Geological Magazine dal paleontologo Dirk Knaust.



I plesiosauri inclinavano la testa verso il basso per raccoglieremolluschi e crostaceidaifondali marini. Si ritiene chenon fossero peròin gradodifrantumare igusci o altro materiale scheletrico con i denti; di conseguenza, il lorostomaco compattava tali resti affinché venissero espulsisotto forma di boli di rigurgito.



Per la prima voltafossili dei bolisono stati rinvenuti in quella cheun tempoera un'area di acque bassepresso undelta fluvialea 50 chilometri dallacosta norvegese. Knaust ha analizzato20 di questifossili (con dimensioni che vanno da quelle di una noce a quelle di un mango) e ha identificato i molluschi e crostaci conservati al loro interno. Per sopravvivere, quelle specie avevano bisogno di livelli di salinità costanti tipici dell'oceano aperto, impossibili in un delta fluviale. Per questo il paleontologo ha concluso che i plesiosauri dovevano nutrirsi di molluschi e crostacei su fondali marini più profondi, per poi nuotare verso riva ed espellere le parti dure e indigeribili.



"È possibile che i plesiosauri si avvicinassero alla riva per riposare o dormire dopo la caccia, ed è probabile che vomitassero proprio in quei momenti", afferma Knaust. "Oggi osserviamocomportamenti similiinotarie ecoccodrilli marini; tuttavia, mentre questi animali escono dall'acqua, iplesiosauri probabilmenterestavano immersia causa del loro peso e della loro conformazione fisica".



I plesiosauri potevano misuraredai 2 ai 13 metri di lunghezzaed eranotra i rettili marini di maggior successo. Sonosopravvissuti peroltre 140 milioni di anni, superando diverse estinzioni di massa. I plesiosauri della famiglia dei Criptoclididi, che Knaust ritiene responsabili del vomito, raggiungevano una lunghezza compresa tra i 4 e gli 8 metri e vissero tra il Giurassico medio e il Cretaceo inferiore (circa 174-100,5 milioni di anni fa).