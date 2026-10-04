Dall'inizio della guerra in Ucraina laStazione Spaziale Internazionaleè rimasta l'unico luogo in cuirussi e americanihanno continuato acollaborare: per questo la casa-laboratorio in orbita si è guadagnata unacandidatura alNobel per la Pace 2026, fra le287 candidature presentate. Per sapere chi vincerà manca davvero poco: si inizierà lunedì 5 con la Medicina, nei due giorni successivi sarà la volta di Fisica e Chimica. Dopo i Nobel scientifici, l'8 ottobre si passerà alla Letteratura, sabato 10 alla Pace e lunedì 12 chiuderà l'Economia.



Compie125 anniil premio più ambito del mondo, assegnato a partire dal1901 per volere di Alfred Nobel, il chimico svedese che inventò la dinamite. Finora è statoassegnato 633 volte a 990 persone, fra le qualisolo 67 le donne, pari al6,7%.Solo negli ultimi anni il numero delle donne premiate sta gradualmente aumentando.

Nonostante la ricerca scientifica sia ormai gestita da vasteorganizzazioni, come il Cern di Ginevra, ilregolamento delNobel prevede che ilpremio venga assegnato aindividui. Fa eccezione il Nobel per la Pace, che finora ha premiato 28 organizzazioni.



L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato ilNobel per la Medicina, romperà il ghiaccio il5 ottobrecon il primo annuncio della settimana. Fra lecandidature più gettonate dagli esperti e sulla rete, ci sono quelle per lascoperta dei farmaci anti-obesità Glp-1, accanto a quella dell'orexina per la regolazione del sonno, allatecnica non invasiva Oct per controllare la retinae airecettori del sistema immunitario.

Martedì6 ottobretoccherà allaFisica, dove le previsioni puntano su scoperte di frontiera come quella deimateriali che controllano la luce. In questo caso tra i vincitori potrebbe esserci Federico Capasso, nato in Italia e che da decenni lavora negli Usa. Fra le altre candidature, le scoperte relative aorologi atomici,superconduttività,informazione quantisticae inuovi materiali per chip e sensori.



Le candidature per laChimica comprendono leparticelle lipidicheutilizzate neivaccini di ultima generazione, isequenziatori di Dna più avanzati, imeccanismi che regolano ilfunzionamento delle cellule, ilrilascio controllato dei farmacie l'optogenetica, che studia le cellule unendo genetica e ottica.



Per laLetteratura - il nome sarà annunciato giovedì - le previsioni puntano invece sulla cinese Can Xue, il giapponese Haruki Murakami e l'australiano Gerald Murnane, e ancora l'americano Thomas Pynchon e la messicana Cristina Rivera Garza, che vive e lavora negli Stati Uniti. Me è probabilmene su venerdì che si concentrano le maggiori attenzioni.

La Stazione Spaziale è fra i candidati per laPace, insieme all'Unità di risposta alle emergenze del Sudan, alla Corte di Giustizia internazionale e alla relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Fra le altre candidature quella dell'attivista ucraino per i diritti dell'infanzia Mykola Kuleba e l'organizzazione Save Ukraine, passando per il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e quello statunitense Donald Trump. E' stata accompagnata da un forte entusiasmo anche la candidatura dei bambini di Gaza, ma non si tratta di una candidatura formale in linea con le regole del Comitato per il Nobel.



Per l'Economia, infine, le candidature più citate indicano David Autor, Larry Katz e Kevin Murphy per le analisi del rapporto fra società, tecnologia e mercati, Ariel Pakes per l'analisidelle dinamiche di mercato e Susan Athey per avere coniugato la tecnologia alle analisi economiche.