Arrivano i tatuaggi che possono essereaccesi e spenti a seconda del tipo diluce che li colpisce: diventanovisibili con la luceultravioletta, mentre una intensa luce Led li fascomparire. Sono stati messi a punto dal gruppo di ricercatori guidato dall'Università del Colorado a Boulder, che hanno pubblicato il risultato ottenuto sulla rivista Matter & Light. Questa tecnologia permetterebbe dinascondere i propritatuaggiapiacimento, ma potrebbeaiutare anche ipazienti sottoposti aradioterapia oncologica:per aiutare i medici aorientare i fasci di radiazioni, queste persone devono farsi praticarepiccoli tatuaggi, che diventano unricordo permanente di un'esperienza traumatica.

I ricercatori coordinati da Carson Bruns hanno progettato deinuovi inchiostrichiamatiPhotoTat, composti dacoloranti e da un materiale simile alplexiglass che viene comunemente usato in molte tecnologie mediche attualmente in commercio, come i filler dermici per levigare lerughe.

Incondizioni normali,gli inchiostri risultano completamenteinvisibili all'occhio umano. Tuttavia, seilluminati con luce UV cambiano colorenel giro di pochisecondi, assumendo tonalità vivaci di blu, magenta o giallo. Itatuaggitornano poi a 'spegnersi' nelgiro di diverse ore, ma taleprocesso può essereaccelerato esponendoli a unaluce Led.

Gli autori dello studio non hanno ancora stabilito la sicurezza di questi nuovi inchiostri per l'uomo, ma Bruns li ha testati su sé stesso: ha riempito un suo tatuaggio preesistente raffigurante delle squame di pesce con gli inchiostri PhotoTat. "Esiste uno stigma, nella scienza e in molte culture, nei confronti della body art - dice il ricercatore - sono orgoglioso di andare controcorrente".