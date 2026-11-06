Il lancio della missione Artemis II, diretta verso la Luna nell' aprile 2026 , ha provocato una f orte perturbazione nella parte alta dell 'atmosfera terrestre, potenzialmente in grado di generare errori temporanei e localizzati nei sistemi di posizionamento Gps . E' quanto sostiene un gruppo di ricercatori della National Cheng Kung University di Taiwan, in uno studio condiviso online come pre-print su Ess Open Archive.

Il lancio della missione Artemis II, diretta verso la Luna nell' aprile 2026 , ha provocato una f orte perturbazione nella parte alta dell 'atmosfera terrestre, potenzialmente in grado di generare errori temporanei e localizzati nei sistemi di posizionamento Gps . E' quanto sostiene un gruppo di ricercatori della National Cheng Kung University di Taiwan, in uno studio condiviso online come pre-print su Ess Open Archive.

La ricerca ha analizzato i dati provenienti da reti di ricevitori Gps ad alta precisione fissi a terra, utilizzati dagli istituti scientifici statunitensi per monitorare i minuscoli spostamenti delle placche tettoniche terrestri, spesso precursori di terremoti. Misurando il tempo impiegato dai segnali Gps per viaggiare dallo spazio fino alle stazioni a terra, i ricercatori sono riusciti a ricostruire come il passaggio del razzo Space Launch System (Sls) della missione Artemis II abbia alterato la concentrazione di elettroni liberi nella ionosfera, lo strato elettricamente carico dell'atmosfera terrestre situato a oltre 50 chilometri di altitudine.

La ricerca ha analizzato i dati provenienti da reti di ricevitori Gps ad alta precisione fissi a terra, utilizzati dagli istituti scientifici statunitensi per monitorare i minuscoli spostamenti delle placche tettoniche terrestri, spesso precursori di terremoti. Misurando il tempo impiegato dai segnali Gps per viaggiare dallo spazio fino alle stazioni a terra, i ricercatori sono riusciti a ricostruire come il passaggio del razzo Space Launch System (Sls) della missione Artemis II abbia alterato la concentrazione di elettroni liberi nella ionosfera, lo strato elettricamente carico dell'atmosfera terrestre situato a oltre 50 chilometri di altitudine.