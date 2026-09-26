Nell'Articoilghiaccio marinoha raggiunto la suaestensione minima annuale: lo scorso 12 settembre la superficie coperta dal ghiaccio è stata stimata in4,6 milioni di chilometri quadrati, un dato cheeguaglia quelli del2008,2010 e2025, collocandosi aldecimo postotra i minimi storici registrati dai satelliti. Lo indicano i dati pubblicati dalla Nasa insieme al National Snow and Ice Data Center (Nsidc) dell'Università del Colorado a Boulder.

Ilminimo del 2026èin lineacon letendenze osservate nei dati satellitari. Negli ultimi 20 anni,dal 2007 al 2026, si sono verificati i20 minimiannuali di estensione del ghiaccio marino articopiù bassimai registrati dall'inizio delle misurazioni satellitari continue, avvenuto alla fine del 1978.

Ilghiaccio marino articosiespande durante l'autunnoe l'inverno, periodi caratterizzati da oscurità e basse temperature, esi ritiracon l'aumento delle temperature inprimavera edestate, raggiungendo solitamente la suaestensione minima a settembre. Le condizioni meteorologiche possono determinare variazioni significative nella quantità di ghiaccio che si scioglie da un'estate all'altra.



Nell'ultimo decennio, ad esempio, lamaggiore copertura nuvolosaha impedito alla radiazione solare di accelerare ulteriormente la fusione del ghiaccio marino, come osserva Linette Boisvert, ricercatrice del Goddard Space Flight Center della Nasa. Ciòha contribuitoa mantenererelativamente stabilel'estensione del ghiaccio marinoa settembre negliultimi anni. "Abbiamo raggiunto unafase di stallo, ma ilivelli rimangono bassirispetto alla prima parte della serie storica", sottolinea Walt Meier, ricercatore senior presso l'Nsidc.



All'estremo opposto del pianeta, il ghiaccio marino antartico si sta avvicinando al suo massimo annuale dopo una fluttuazione registrata nel mese di agosto.

L'estensione del ghiaccio marino attorno all'Antartide è diminuita di circa 300.000 chilometri quadrati nell'arco di sei giorni, per poi riprendere la sua crescita stagionale. Secondo Meier, tale riduzione è apparsa legata a condizioni meteorologiche.

