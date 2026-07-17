Asteroids2029 ha preso ufficialmente il via, segnando l'inizio di un'iniziativa globale volta a promuovere la consapevolezza sugli asteroidi sia come veri e propri tesori scientifici che come potenziali pericoli, rafforzando così le collaborazioni internazionali già attive per la difesa planetaria. L'iniziativa è partita da decine di ricercatori, professionisti e cittadini ispirati da un evento celeste di portata storica: il passaggio eccezionalmente ravvicinato dell'asteroide Apophis, che avverrà nell'aprile 2029. Apophis passerà più vicino alla Terra anche di una parte dei satelliti artificiali presenti nella sua orbita, tanto che sarà forse visibile a occhio nudo.

L'evento non comporta alcun rischio di impatto, ma rappresenta un’opportunità senza precedenti per mobilitare una rete globale con iniziative ed eventi in tutto il mondo, da progetti educativi a campagne di comunicazione. Il punto di riferimento sarà il nuovo sito aperto appositamente: www.asteroids2029.org.

“Il potente messaggio di Asteroids2029 è che tutti condividiamo la stessa Terra e lo stesso Cielo", commenta Sir Brian May, co-fondatore della giornata globale Asteroid Day, nonché chitarrista dei Queen. "L’incontro ravvicinato con Apophis nel 2029 rappresenta una rarissima opportunità per ispirare nelle persone di tutto il mondo apprezzamento verso la bellezza della scienza - dice May - e per comprendere l’importanza della difesa planetaria".

"Asteroids2029 aprirà una preziosa finestra sul reame degli asteroidi - aggiunge Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project e membro del Comitato Direttivo dell'iniziativa - svelandone lo straordinario fascino, la grande importanza e la loro fondamentale connessione con la vita sulla Terra. Il passaggio ravvicinato di Apophis del 2029 - conclude Masi - rappresenta davvero un’irripetibile occasione per condividere con tutti i cittadini del mondo, in particolare con i giovani, il valore della conoscenza e della collaborazione internazionale".