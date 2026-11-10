Per il2026 sistima unariduzione dello0,4%delleemissioni globalidianidride carbonica: un'inversione di tendenzadopo lacrescita mediaannua dello0,8%tra il2019 e il 2025. La causa è indicata nell'aumento dei prezzi del petrolio causato alla guerra in Iran. Lo indica lo studio internazionale pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, guidato dall'Università britannica dell'East Anglia.

Secondo gli autori della ricerca si tratta di uncalo solo temporaneoe per ridurre in modo stabile le emissioni di CO2 sarà necessario accelerare la transizione energetica. Attualmente, infatti, le fonti di energia rinnovabili e le tecnologie green non sembrano avere giocato un ruolo importante sui livelli di CO2.

I ricercatori guidati da Corinne Le Quéré hannovalutato gli effettisui livelli di CO2dienergia solare,eolica eveicoli elettricitra 2019 e 2025, elaborandostime fino al 2028. È emerso che nel2026 lacompensazione globaledelle emissioni raggiungerà i4,6 miliardi di tonnellategrazie a eolico e solare, e i240 milioni di tonnellategrazie alleauto elettriche. Tuttavia,tra 2025 e 2028, lacrescente domanda globaledienergia potrebbe determinare unaumento delle emissionipari a2,59 miliardi di tonnellate. Secondo le tendenze attuali, eolico, solare e veicoli elettrici messi insieme potrebbero riuscire a compensare il64%di tale incremento.

