(ANSA) - SYDNEY, 02 NOV - Un produttore di satelliti finlandese è pronto ad assistere l'Australia nel produrre la sua alternativa allo Starlink di Elon Musk, da fabbricare localmente e di sola proprietà australiana. La ReOrbit, che assembla satelliti di comunicazione a Helsinki in una ex fabbrica di auto Ford, propone di stabilire la sua produzione in Australia, in collaborazione con il governo di Canberra e con compagnie locali.

"Sono molto interessato personalmente a realizzare questo sviluppo", ha detto il direttore commerciale di ReOrbit, Markus Raikkonen, in un'intervista al quotidiano The Australian. Il primo satellite in orbita prodotto da ReOrbit è dotato di intelligenza artificiale a bordo, per analizzare immagini prima di trasmetterle a mezzo di un singolo satellite geostazionario situato a circa 36 mila chilometri sopra l'equatore.

ReOrbit è stata fondata nel 2019 e ha un personale di circa 160, che aumenta di oltre 10 al mese, ha detto Raikkonen. I suoi maggiori investitori sono fondi pensione finlandesi tra cui Varma e Elo. Questo aiuta nelle forniture alla Difesa, ha aggiunto, perché governi che esitano a scegliere fra fornitori statunitensi o cinesi, possono mantenersi equidistanti acquistando dalla Finlandia. (ANSA).

