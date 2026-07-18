"Questi mega-eventi vanno ben oltre il semplice intrattenimento", afferma Shaun Larcom, che ha coordinato lo studio. "Elevano lo spirito e offrono ai fan un senso di comunione. Per molti versi, rappresentano l'occasione ideale per ispirare quel senso di responsabilità condivisa necessario a prevenire un ulteriore cambiamento climatico. Gli artisti di oggi esercitano un'enorme influenza - continua Larcom - e costituiscono vere e proprie industrie a sé stanti: se Taylor Swift decidesse di mettere la sostenibilità climatica al centro dei suoi tour, allora ciò accadrebbe per certo".