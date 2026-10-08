BOLZANO. Dalla macchina per la pasta alle tende da campeggio, passando per racchette da ping pong, giochi da tavolo e attrezzature per il tempo libero. Oggetti che spesso vengono utilizzati soltanto occasionalmente e poi dimenticati in casa possono diventare una risorsa per altre persone. Nasce con questo obiettivo Fabula, la nuova piattaforma online per la condivisione di materiali e strumenti, ideata da un collettivo composto prevalentemente da studenti della Libera Università di Bolzano nell'ambito del progetto Rigenera 2026.

L'iniziativa punta a ridurre gli acquisti non necessari e favorire la condivisione, creando nuove occasioni di incontro. Per presentare concretamente il funzionamento della piattaforma sono stati organizzati tre appuntamenti gratuiti e aperti al pubblico. Il primo è in programma martedì 13 ottobre, dalle 17 alle 20, allo Spazio 77 di via Dalmazia a Bolzano, con un laboratorio di cucina sociale durante il quale i partecipanti prepareranno fettuccine al pesto utilizzando una macchina per la pasta condivisa.

Mercoledì 14 ottobre, dalle 12 alle 14, piazza Darwin ospiterà invece un torneo di ping pong con racchette, palline e rete messe a disposizione dalla récupérathèque universitaria MaMa – Material Matters. Il terzo appuntamento si terrà a Bressanone, tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre, dalle 20 alle 8, presso il REX di via San Giuseppe. In occasione della Upcycling Convention sarà organizzata un'esperienza di campeggio urbano con tende e amache condivise. L'iniziativa sarà annullata in caso di pioggia.

«La condivisione non è soltanto una modalità per utilizzare meglio gli oggetti, ma anche un modo per costruire relazioni e immaginare una città più accessibile e sostenibile», spiegano gli organizzatori. La piattaforma fabula.bz resterà disponibile anche dopo la conclusione del progetto, permettendo ai cittadini di mettere in comune nuovi oggetti. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito di Rigenera 2026, promosso dalle cooperative Young Inside e Inside con il sostegno delle istituzioni locali.