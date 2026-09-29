LaLuna piena di settembreha illuminato i cieli sopra leDolomiti, inscenando uno spettacolo che è stato immortalato dall'obiettivo dell'astrofotografa Alessandra Masi.



Laprima immagineè stata scattata la sera del 25 settembre nel Centro Cadore, nelle Dolomiti d'Oltre Piave: mostra la Luna, illuminata al 98,9% e prossima alla fase di Luna piena, che sorge precisamente dalla cima delMonte Montanel, nel territorio di Domegge di Cadore. "L'immagine non vuole essere soltanto una fotografia astronomica", dice Masi.

"Il Montanel è una delle montagne più rappresentative del Centro Cadore e costituisce, per la comunità di Domegge, un importante riferimento paesaggistico, storico ed escursionistico. La sua caratteristica forma piramidale e la posizione dominante sul territorio ne fanno una presenza fortemente riconoscibile nelle Dolomiti d'Oltre Piave. La fotografia nasce proprio dall'incontro tra questo elemento naturale e la Luna, che sembra emergere dalla vetta della montagna. Il Montanel è inoltre legato alla memoria della vita alpina del territorio: i sentieri verso la cima attraversano gli antichi fienili e pascoli di Dosenìgo e Dàlego, testimonianza del rapporto secolare tra le comunità cadorine e la montagna".

Laseconda immagineè stata invece realizzata il 26 settembre e mostra la Luna piena che sorge dalle creste delMonte Pupera Valgrande, immersa nella Cintura di Venere, la delicata fascia rosata e violacea disegnata nel cielo dalla luce del Sole al crepuscolo. "Subito sotto - aggiunge l'astrofotografa - l'ombra della Terra avanza come una grande banda blu-violacea, un velo scuro che sembra salire lentamente dall'orizzonte mentre la notte riprende i suoi spazi. Luce e ombra si incontrano così in un unico, grandioso respiro cosmico. E in questo confine sospeso tra il giorno che muore e la notte che nasce, la Luna sembra sorgere proprio dalla linea che divide la luce dalle tenebre".