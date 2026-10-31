Por Titti Santamato (ANSA) - ROMA 31 OCT - El uso de la inteligencia artificial (IA) generativa para solicitar información está creciendo, más que para crear contenido multimedia.

El uso más común es investigar un tema o pedir consejo, y la actividad, antes minoritaria, de acceder a las noticias, especialmente las solicitudes de información en profundidad, está aumentando: pasó del 3% en 2024 al 6% en 2025 y ahora se sitúa en el 9%.

Mientras tanto, solo el 12% de las personas se sienten cómodas con la idea de que las redacciones utilicen IA. Así lo indica el tercer informe anual del Instituto Reuters sobre IA generativa. Se basa en una encuesta en línea realizada entre agosto y septiembre de 2026 en nueve países: Argentina, Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Japón, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos.

En general, según la encuesta, el uso de IA generativa para encontrar información aumentó del 11 % en 2024 al 24 % en 2025, alcanzando el 38 % en 2026.

La actividad principal es realizar investigaciones (24 %), pedir consejos (20 %), encontrar nuevas ideas (14 %) y resumir textos (13 %). ChatGPT continúa liderando, seguido de Gemini, Copilot y Claude. El uso de sistemas de IA generativa sigue siendo más común entre los jóvenes, las personas con mayores ingresos o ciertos sectores laborales.

El uso de agentes de IA sigue siendo limitado (14 %). El informe también dedica un capítulo a la IA generativa y el periodismo, un tema abordado parcialmente en otro análisis del Instituto Reuters —publicado en febrero de 2026— que calculó que los resúmenes asistidos por IA provocarán una disminución del tráfico web del 43 % en tres años.

Esta nueva encuesta, que se centra más en las percepciones de los usuarios sobre la IA y su uso en noticias y periodismo, revela que el uso de la IA para acceder a las noticias "sigue siendo una actividad minoritaria, pero en auge", situándose actualmente en el 9 %.

El uso más común es "hacer preguntas en profundidad sobre una noticia" (49 %), por delante de "obtener las últimas actualizaciones" (46 %), "encontrar una fuente de noticias" (39 %) y "resumir una noticia" (38 %).

Sin embargo, los usuarios están insatisfechos con el uso de la IA en las redacciones: solo el 12 % afirma sentirse muy o bastante cómodo con las noticias creadas íntegramente por IA; este porcentaje aumenta al 19 % si interviene algún tipo de supervisión humana. Esta cifra se ha mantenido prácticamente invariable desde 2024.

No obstante, existe una mayor apertura al uso de la IA para tareas como la traducción o la corrección gramatical. En seis países, la opinión predominante es que la IA abaratará la producción de noticias (+34 puntos porcentuales entre quienes esperan una disminución y quienes esperan un aumento) y la hará más actualizada (+19 puntos porcentuales), pero también menos transparente (-10 puntos porcentuales) y menos fiable (-17 puntos porcentuales).

"El hallazgo más llamativo es que diversas formas de IA generativa se están convirtiendo en intermediarios de información cada vez más relevantes, tanto cuando se utilizan intencionada como accidentalmente", explican los autores del informe, Felix M. Simon, Rasmus Kleis Nielsen y Richard Fletcher.

"Entre las posibles consecuencias se incluyen una reducción del tráfico de los motores de búsqueda y una creciente tendencia de las audiencias a recurrir a los sistemas de IA en lugar de a los motores de búsqueda. En este entorno en constante cambio, aspectos como la visibilidad, la marca y la monetización se están volviendo cada vez más complejos para la mayoría de los editores. Se trata, en esencia, de consolidar su credibilidad", apuntan. (ANSA).

