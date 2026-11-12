(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Con questi appuntamenti noi preserviamo dei valori di cui nessuno parla più, ma che in tempi di cambiamento tecnologico rimangono l'unica ancora di salvezza umana. Se noi usciamo da questa Chiesa e usiamo il termine memoria, la maggior parte di quelli che la sentono pensano alla memoria del telefonino, del computer. Pensano a qualcosa di tecnologico. Ma c'è una differenza sostanziale tra la memoria del telefonino e la nostra, che non è una fotografia: è fatta di un odore, di un sorriso, di un ricordo quando una persona era bambino, quando l'abbiamo sposato, quando l'abbiamo lasciato, quando l'abbiamo vista soffrire. Quella è la memoria umana".

Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo intervento nella la basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, dove si è anche celebrata la messa in occasione della 'Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace'.

Alla messa nella basilica hanno partecipato, tra gli altri, anche i familiari dei militari recentemente scomparsi nell'incidente in elicottero in Bosnia.

"Noi oggi celebriamo quella che è uno dei valori fondamentali delle Forze armate e - ha aggiunto Corsetto - non solo dello Stato e che dovremmo preservare perché non scompaia di fronte alla memoria tecnologica, che è fredda, che non scalda nulla. E se noi costruiamo una società nella quale non esiste più una fiamma di valori che scaldino, noi perdiamo i valori umani. E per quanto la tecnologia possa crescere, senza valori che la sorreggano, non esiste". (ANSA).

