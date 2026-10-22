(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 22 OTT - Un team di esperti inviato dal magnate Elon Musk si sarebbe recato nello stato messicano di Sonora per verificare l'eventuale presenza di terre rare, materie prime strategiche fondamentali per le sue aziende, attive nei settori dei veicoli elettrici, della robotica e dell'industria aerospaziale. A confermare le indiscrezioni è stata Iris Sánchez Chiu, presidente della Commissione mineraria del Congresso dello stato di Sonora.

"Ho appena saputo che, per quanto riguarda il nostro stato, alcuni collaboratori di Elon Musk stanno già esaminando la questione, poiché vi è un loro interesse", ha affermato la parlamentare, come riportato dal quotidiano 'El Financiero', senza tuttavia fornire dettagli su dove potrebbero svolgersi le attività di esplorazione.

Le terre rare comprendono 17 elementi chimici metallici, indispensabili per la transizione energetica e utilizzati nella produzione di motori per veicoli elettrici, robot, turbine eoliche, apparecchiature elettroniche e altre tecnologie avanzate. L'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) ha previsto che, entro il primo trimestre del 2026, la domanda di terre rare sarà raddoppiata rispetto al primo trimestre del 2020.

In Messico, in seguito a una riforma della Legge mineraria pubblicata nel maggio 2023, il Servizio geologico messicano è l'unico ente governativo autorizzato a studiare e quantificare le potenziali risorse minerarie del Paese, mentre spetta al ministero dell'Economia disporre tali attività di esplorazione.

(ANSA).

