(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Per affrontare l'emergenza climatica "le tecnologie spaziali sono fondamentali perché sono l'unico modo di sapere, con grandissima precisione, su scala anche di qualche chilometro, che cosa sta succedendo". A dirlo, a margine della cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in fisica dei sistemi complessi di Università di Torino e Università del Piemonte Orientale, il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. "Non possiamo riempire il pianeta di milioni o miliardi di stazioni meteorologiche, mentre un satellite dall'alto vede tutto con grande dettaglio - spiega -. E questo ci permette di vedere fenomeni importanti, come la desertificazione, il cambiamento della pioggia, i cambiamenti di temperatura dell'oceano e di tutte le parti del mondo, anche in zone remote, che non siamo in grado di vedere da terra. Dunque - conclude - sono fondamentali anche per poter fare dei modelli di cambiamento climatico più precisi e quindi, conoscendo bene il presente, possiamo prevedere meglio il futuro". (ANSA).

