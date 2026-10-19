(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Si chiama Petal e si annuncia come il più lungo e potente cavo sottomarino in fibra ottica per le connessioni internet, progettato per attraversate l'Atlantico per 7.000 chilometri e che dovrebbe essere completato nel 2029.

Il progetto è di Meta, la società madre di Facebook e Instagram.

Il cavo dovrà collegare Stati Uniti e Francia, garantendo la trasmissione di 1 milione di gigabit al secondo, pari all'invio di 25.000 film in alta definizione.

Secondo quanto affermato dalla stessa Meta, Petal sarà il primo sistema di cavi sottomarini commerciale a utilizzare la tecnologia in fibra 'multi-core', ossia con più nuclei indipendenti per la trasmissione. Mentre i filamenti in fibra convenzionali contengono solitamente un solo nucleo, ciascun filamento di Petal ne conterrà due, in grado di trasportare segnali ottici in direzioni opposte: una caratteristica che permette a un singolo filamento di offrire una capacità doppia.

Ogni filamento in fibra ha uno spessore paragonabile a quello di un capello umano, con un diametro di appena 125 micrometri, e Petal conterrà 24 coppie di fibre a doppio nucleo, per un totale di 96 nuclei, consentendo di trasportare una quantità di dati pari a quella gestibile da 48 coppie di fibre convenzionali. A sviluppare e realizzare il cavo sarà l'azienda giapponese Nec e, quando sarà operativo Peta,l sarà il primo cavo transoceanico a offrire una capacità nell'ordine dei petabit — il doppio rispetto ai cavi sottomarini di pari lunghezza attualmente esistenti. Una capacità tale da consentire al 75% della popolazione mondiale di ascoltare musica in streaming contemporaneamente. I cavi sottomarini costituiscono uno degli elementi più critici dell'infrastruttura di Internet, fondamentali per la trasmissione dei dati in tutto il mondo, tanto che secondo l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, trasportano circa il 99% del traffico Internet mondiale. (ANSA).

